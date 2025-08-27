1. Nu poți sta într-un picior mai mult de 10 secunde

Poate părea un exercițiu banal, dar dacă ai sub 70 de ani și îți este greu să-ți ții echilibrul pe un singur picior timp de 10 secunde, ar putea fi un semn de declin neurologic.

Uitarea nu este singurul simptom al demenței. Foto: Shutterstock.

Echilibrul reflectă coordonarea dintre creier și corp. Studiile arată că problemele de echilibru sunt legate de îmbătrânirea creierului și de un risc crescut de boli cognitive.

2. Îți este greu să faci o genuflexiune simplă

Dacă observi că ai dificultăți în a face o genuflexiune fără greutăți, ar putea indica o slăbiciune musculară asociată cu o comunicare deficitară între creier și mușchi.

Cercetările au arătat că persoanele cu forță scăzută în partea inferioară a corpului sunt mai predispuse la declin cognitiv.

3. Te agiți în somn

Ți s-a întâmplat să vorbești, să te miști sau chiar să „faci” ceea ce visezi? Poate părea amuzant sau inofensiv, dar medicii atrag atenția: acest fenomen este asociat cu o tulburare numită REM Sleep Behaviour Disorder (RBD).

Mai multe studii au arătat că RBD poate fi un indicator timpuriu al unor boli neurodegenerative, inclusiv unele forme de demență.

4. Te simți singur, chiar dacă nu ești izolat

Singurătatea nu e doar o emoție trecătoare, ci un factor de stres biologic. Dacă simți constant o stare de singurătate, creierul tău o percepe ca pe un stres cronic, ceea ce duce la inflamații și la afectarea conexiunilor neuronale.

Studiile publicate în reviste de specialitate, precum Alzheimer’s & Dementia, confirmă legătura dintre singurătate și declinul cognitiv.

5. Forța în mâini, slabă

Probabil cel mai surprinzător semn: forța mâinii tale poate spune multe despre sănătatea creierului. Un strâns slab al mâinii este asociat cu un risc mai mare de declin cognitiv. De ce? Pentru că dacă sistemul nervos slăbește, și conexiunea creier-mușchi se deteriorează.

Ce poți face?

Aceste semne nu înseamnă că vei dezvolta sigur demență, dar sunt un motiv să fii mai atent la sănătatea ta. Dacă te regăsești în vreunul dintre ele, discută cu un medic și fă-ți controale regulate. Între timp, poți sprijini sănătatea creierului prin mișcare, o alimentație echilibrată, somn de calitate și menținerea relațiilor sociale.

Nu ignora semnalele subtile pe care ți le trimite corpul. Creierul tău are nevoie de atenția ta în permanență, nu doar la bătrânețe.

Neurologii avertizează că demența nu se limitează la uitarea numelor sau la rătăcirea cheilor și există câteva semne mai subtile, care pot apărea cu mult timp înainte de declanșarea demenței.

sursa Times India