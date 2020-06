Selly trecut ”examenul maturității”! Mesajul vloggerului: ”Cei care conduc învăţământul sunt fie proşti, fie ticăloşi”! Ce NOTE a luat

Selly a obţinut la Limba şi Literatura Română – 9.50, Matematică – 9.60, iar la Biologie – 9.70. Media vloggerului a fost de 9.60. După aceste note pentru care nu i-a fost greu să învețe, așa cum a declarat, Selly a adresat un mesaj celor care au condus sistemul de învățământ în ultimii 30 de ani.

”Dacă ceva nu se va schimba acum în Educație, în 10-20 de ani Educația chiar n-o să mai însemne nimic. Problema mea nu este cu vreun liceu sau vreun profesor. Problema mea este cu programa școlară și cu materia care este predată în școlile din România. Pentru că ce învățăm noi la școală nu prea are legătură cu realitatea, și asta e o mare, mare problemă. Eu am spus în repetate rânduri că școala din România te pregătește pentru trecut, nu pentru viitor”, spune vloggerul Selly.

Uitați-vă un pic cât de repede se schimbă lumea din jurul vostru. Gândiți-vă ce telefon aveați acum 10 ani și ce telefon aveți acum. Gândiți-vă cum arăta efectiv lumea din jurul vostru acum 20 de ani și cum arată acum. Sau cât de mult a avansat tehnologia. Sau acum 30 de ani. Gândiți-că cât de dificil era acum 30 de ani să iei legătura cu cineva care era de partea cealaltă a Pământului și cum acum, cu un singur click, instantaneu îi putem vedea și auzi la calitate foarte, foarte bună.

În toată lumea asta supermodernă, superdigitalizată, care se schimbă foarte-foarte reepede, lucrurile pe care noi le învățăm la școală au rămas cam aceleași de 30 de ani încoace. Au rămas aceleași materii la care înveți aceleași lucruri. Și, din cauza asta, când ajungi la 18-19 ani și ieși pentru ultima dată pe poarta liceului, cu bacul luat și cu diploma de absolvire în mână, bacul luat cu măscuță, nu cu căscuță, după ce ai stat 12 ani în școală se presupune că ești pregătit pentru viitor. Ai ieșit pe poarta liceului în 2020 perfect pregătit pentru anul 1990”, mai spune Selly.

„Gândiţi-vă la câte meserii noi au apărut în ultimii 20 de ani, de la programatori, IT-işti, vloggeri etc. Gândiţi-vă câte meserii au devenit inutile între timp şi căte lucruri cu adevărat aplicabile în viaţa reală, în viaţa de zi cu zi, învăţaţi de fapt în liceu. Toată lumea se concentrează pe materiile de BAC, iar restul materiilor sunt o glumă, sunt ignorate complet. Cu 40% analfabeţi funcţional în România, şcoala românească îţi promite că ce vei învăţa aici te va pregăti pentru viitor. Dar întrebaţi un om care este realizat în viaţă, din orice ierarhie socială, cât de mult l-a ajutat şcoala să ajungă acolo unde este el.

Învăţăm şi lucruri utile în şcoală, de la matematică la istorie, dar mi se pare că se pune obsesiv accentul pe câteva materii, în timp ce altele care sunt cu mult mai importante, cum ar fi educaţia financiară, educaţia civică sunt băgate complet sub preş. Şcoala ocoleşte materiile astea, iar eu cred că cei care iau deciziile, nu fac asta din greşeală. Cred că e o treabă intenţionată acolo. Oamenii care conduc învăţământul din România, de 30 de ani încoace, cei care au într-adevăr putere de decizie asupra lucrurilor care se întâmplă, sunt fie proşti, fie ticăloşi. Iar de cele mai multe ori sunt şi proşti şi ticăloşi“, a mai spus Selly.

„E atât de defect sistemul de educaţie în România, încât nimeni nu se mai fereşte să recunoască asta pe faţă (...). O fi important să toceşti paginile alea de comentarii literare, poate nu-mi dau eu seama acum, dar ştiţi ce mai e important? Să ştii cum funcţionează lumea din jurul tău, să cunoşti legile, drepturile şi obligaţiile tale ca cetăţean, să ştii cum să-ţi deschizi o afacere, să ştii cum funcţionează politica, ca să ştii cum funcţionează taxele, legile, inflaţia, băncile, toate lucrurile astea. Politica, de exemplu, e aşa un subiect care ne scârbeşte pe toţi, e aiurea să vorbeşti despre politică, şi asta pentru că noi nu înţelegem cum funcţionează politica de fapt. Pentru că asta nu se învaţă la şcoală. Liceul nu te învaţă ce atribuţii are un preşedinte, un prim-ministru, un parlamentar. Toată lumea spune «Mergeţi la vot, aveşi 18 ani!» Da, dar mulţi dintre voi habar nu aveţi ce atribuţii au şi ce pot face oamenii pe care îi votaţi. Politicienii vă pot prosti mult mai simplu promiţându-vă nişte chestii pe care nici nu ar avea cum să le facă din funcţia respectivă. Şi nu e din greşeală aici“, a adăugat tânărul.