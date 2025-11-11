Precizările sale vin după incidentul produs în noaptea de luni spre marți, când o dronă militară s-a prăbușit în localitatea tulceană Grindu, la aproximativ cinci kilometri de graniță.

De ce nu au fost ridicate avioanele de vânătoare

Armata Română nu a putut interveni cu aeronave de luptă, din cauza condițiilor meteo severe. „După ce aceste cercetări se vor cristaliza, toate datele și informațiile vor fi furnizate către autoritățile care trebuie să intervină în zonă sau care trebuie să ia măsuri pentru apărarea spațiului aerian al României”, a declarat generalul Vlad. El a explicat că decizia de a nu ridica avioanele de la sol a fost luată din motive operaționale: „Au fost condiții operaționale mai grele, mai deosebite decât în mod normal. Echipajele din serviciul de poliție aeriană nu au putut să se ridice de la sol datorită vremii. În schimb, echipajele de la sol au intervenit corespunzător.”

Granița cu Ucraina, o zonă dificil de protejat complet

Oficialul militar a subliniat că lungimea frontierei reprezintă o provocare majoră pentru apărarea aeriană a României. „Proximitatea graniței cu Ucraina continuă să provoace anumite incidente. Nu au fost pe direcțiile pe care ne-am așteptat, pentru că v-am spus de fiecare dată, este o graniță foarte lungă cu Ucraina, aproape 640 de kilometri. Este aproape imposibil să acoperi cu forțe și mijloace toată această zonă. Drept urmare, ne concentrăm în special pe aglomerațiile urbane și ne dorim să nu avem incidente care să afecteze populația civilă”, a explicat generalul Vlad.

Cristian Rizea, noi detalii din “Dosarul Dronelor”, care l-ar viza pe Cătălin Drulă. Ce ar fi descoperit procurorii DNA?

O dronă militară s-a prăbușit în apropierea localității Grindu, județul Tulcea. A fost emis RO-Alert

O dronă militară s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți în zona localității Grindu, județul Tulcea, la aproximativ 5 km de granița cu Ucraina. Locuitorii din zonă au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert. Ministerul Apărării precizează că aeronavele de vânătoare nu au putut fi ridicate din cauza condițiilor meteo. Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc informații legate de proveniența dronei, respectiv dacă vorbim despre o dronă de proveniență rusească sau ucraineană.

"În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții", au transmis reprezentanții MApN într-un comunicat.