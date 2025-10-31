”Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Precizăm faptul că această funcție era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Colonelul Toma Marius Cezar ocupă funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”, a transmis Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Colonelul Toma Marius Cezar este șeful Jandarmeriei Argeș și este dublu licențiat în Științe juridice și Științe economice.

Totodată, noul șef al Jandarmeriei București are două vocații, una de ofițer, iar în timpul liber, duminica și la marile sărbători, este preot onorific pentru comunitățile din Pitești ale celor care nu aud.