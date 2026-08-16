Șefii tribunalelor cer explicații despre întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: „Independența justiției presupune și înlăturarea oricărei aparențe care generează îndoieli”

Președinții tribunalelor din România cer clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, despre care informațiile apărute în spațiul public arată că ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean. Judecătorii avertizează că lipsa de transparență poate afecta încrederea publică în justiția constituțională și susțin că trebuie explicate atât motivul întâlnirii, cât și scopul și temele discutate.
Președinții tribunalelor din România solicită clarificări în legătură cu întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, prim-ministru demis, despre care susțin că ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului.
Într-un comunicat transmis duminică, președinții tribunalelor invocă exigențele statului de drept și standardele de independență și imparțialitate ale justiției și spun că informațiile apărute în spațiul public trebuie lămurite.
„Independența și imparțialitatea justiției presupun nu numai absența oricărei influențe exterioare, ci și înlăturarea oricărei aparențe care ar putea genera îndoieli legitime”, se arată în comunicat.
Magistrații subliniază că principiul transparenței este esențial pentru menținerea încrederii cetățenilor în actul de justiție și susțin că aceleași exigențe trebuie să fie aplicate și Curții Constituționale.
„Transparența reprezintă, din această perspectivă, o garanție esențială a încrederii publice în actul de justiție. Aceste exigențe sunt aplicabile în egală măsură justiției constituționale”, afirmă președinții tribunalelor.
În comunicat este invocată și o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului din 21 martie 2024, în cauza Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Poloniei. Potrivit președinților tribunalelor, CEDO a subliniat interesul public al informațiilor privind agendele întâlnirilor unor judecători ai Curții Constituționale, într-un context în care existau suspiciuni privind contacte cu un politician interesat de o cauză aflată pe rol.
Pornind de la acest reper, magistrații consideră că lipsa de transparență în cazul unor întâlniri ale președintelui Curții Constituționale cu reprezentanți politici de rang înalt poate genera suspiciuni.
„Lipsa de transparență care înconjoară asemenea întâlniri ale președintelui Curții Constituționale cu reprezentanți de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicție constituțională”, se mai arată în comunicatul menționat.
În context, președinții tribunalelor avertizează că o astfel de situație poate afecta percepția publică asupra imparțialității Curții Constituționale.
„Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, element fundamental al justiției constituționale, și poate produce consecințe grave asupra percepției publice privind corectitudinea și neutralitatea deciziilor Curții”, susțin aceștia.
Referire la controversa din 2018
În comunicat este amintit și episodul din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, la acel moment consilier prezidențial, și-a prezentat demisia în urma controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale.
Președinții tribunalelor consideră relevant acel precedent și reamintesc poziția exprimată atunci de Administrația Prezidențială, care, deși a negat existența unor presiuni, aprecia că este „inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale”.
„Considerăm că standardul exprimat atunci rămâne pe deplin actual”, afirmă șefii tribunalelor. Aceștia cer acum explicații pentru a elimina orice speculație privind întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan.
„Considerăm necesară clarificarea informațiilor apărute public, cu privire la existența și cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și la scopul și temele discutate”, se arată în comunicatul transmis duminică.
În final, președinții tribunalelor subliniază că standardele de independență, imparțialitate și transparență trebuie respectate de toate jurisdicțiile, inclusiv de cea constituțională.
„Respectarea lor consolidează autoritatea instituțiilor și încrederea reciprocă indispensabilă funcționării statului de drept”, concluzionează aceștia.