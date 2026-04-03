Șef din Poliția Bacău, prins în flagrant de DNA când lua mită. A fost plasat în arest la domiciliu

Șeful Biroului de investigare a criminalității din mediul de afaceri din cadrul IPJ Bacău a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită, potrivit Direcția Națională Anticorupție.

Conform anchetatorilor, ofițerul ar fi primit suma de 1.000 de lei de la administratorul unei firme, în timpul unui control privind respectarea legislației silvice. Banii ar fi fost dați în legătură directă cu atribuțiile sale de serviciu.

Șef din Poliția Bacău, prins în flagrant de DNA când lua mită

Polițistul a fost prins în flagrant de procurori în momentul în care primea mita. Inițial, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior Tribunalul Bacău a decis plasarea sa în arest la domiciliu.

"În contextul activităţilor de control organizate la nivelul IPJ Bacău, la data de 01 aprilie 2026, inculpatul (...), în calitatea menţionată, a efectuat un control pentru verificarea respectării legislaţiei în materie silvică la un punct de lucru al unei societăţi comerciale, iar la aceeaşi dată, inculpatul ar fi primit, în legătură cu atribuţiile de serviciu privind activitatea de control efectuată, suma de 1.000 de lei, de la administratorul societăţii comerciale supuse controlului" , se arată într-un comunicat al DNA.