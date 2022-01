PRINCIPALELE MĂSURI ADOPTATE

- Masca de protecție, obligatorie și la exterior - doar de tip medical sau FFP2

- Spectacole, concerte cu până la 1.000 de persoane dacă incidența este sub 1/1000 de locuitori

- Restaurantele, cafenelele, deschise 50% din capacitate dacă incidența este sub 1/1000 de locuitori

- Accesul în unități de cazare doar pentru eprsoane vaccinate, trecute prin boală sau testate

- Sălile de sport,deschise 50% din capacitate dacă incidența este sub 1/1000 de locuitori

Actele normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României

ANALIZE ANALIZĂ asupra progreselor înregistrate în realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR INFORMARE asupra gradului de absorbție a fondurilor de coeziune aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 INFORMARE asupra gradului de absorbție a fondurilor europene prevăzute pentru România în derularea cadrului financiar multianual 2021-2027

PROIECTE DE HOTĂRÂRI PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 17 septembrie 2021 și la 25 octombrie 2021 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-1.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei pentru activitatea prestată în Task Force - Unitatea de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-2.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-3.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-4.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-5.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-6.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-7.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-8.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Araujo Carreteiro Daniel”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-9.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-10.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-11.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la București la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenției între România și Republica Ungară privind controlul traficului rutier și feroviar, semnată la București la 27 aprilie 2004 și aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei, semnat la Gyula, la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la București la 24 iulie 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-12.pdf