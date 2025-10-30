Printre proiectele care vor fi dezbătute în ședința CGMB se numără cel care prevede aprobarea protocolului de colaborare între Municipalitate și Fundația Centura Verde pentru elaborarea, adoptarea și implementarea Planului Operațional Centura Verde București-Ilfov (PO-CVBI). Obiectul protocolului îl constituie punerea în aplicare a Centurii Verzi București-Ilfov, prin colaborarea părților și realizarea tuturor demersurilor necesare, inclusiv, în funcție de necesități, prin cooptarea sau implicarea altor actori relevanți - autorități publice, reprezentanți ai societății civile, mediului academic și sectorului privat.

Normele de protecție a spațiilor verzi din Capitală urmează să fie modificate, prin majorarea amenzilor pentru contravenții și introducerea unor noi obligații în domeniu, potrivit unui alt proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Conform referatului de aprobare, se propune creșterea cuantumului amenzilor pentru contravențiile cu impact major asupra spațiilor verzi și arborilor, întrucât valorile actuale, reduse, nu au avut efect de prevenție. Măsura are ca scop protejarea interesului public și îmbunătățirea calității aerului. Normele se completează, totodată, cu noi fapte ilicite, precum diminuarea intenționată a suprafeței unui spațiu verde prin acoperirea cu beton, asfalt, dale sau alte materiale care împiedică dezvoltarea vegetației.

Un alt proiect de hotărâre vizează reabilitarea energetică și consolidarea Corpului C9 de la Spitalul Clinic de Psihiatrie 'Prof. Dr. Alexandru Obregia', în vederea finanțării prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Valoarea totală a proiectului este de peste 33 de milioane de lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile nerambursabile în cuantum de aproximativ 30,4 milioane de lei (cu TVA).

Consilierii generali vor analiza proiectul de investiții 'Dezvoltarea capacității de tratament intervențional și creșterea capacității de diagnostic pentru pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută în Spitalul Clinic Colentina', propus spre finanțare prin Programul Sănătate, fonduri FEDR. Valoarea totală a proiectului este de peste 18,6 milioane de lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile nerambursabile de aproape 18,3 milioane de lei (cu TVA).

CGMB va mai dezbate și proiectul privind reabilitarea energetică și consolidarea Pavilionului A - Corp C7 de la Spitalul Clinic Colentina, în vederea finanțării prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Valoarea totală a investiției este de 16,56 milioane de lei (cu TVA), din care cheltuieli eligibile nerambursabile de peste 15 milioane de lei (cu TVA).

Consilierii generali vor discuta despre un proiect privind reabilitarea Bibliotecii Dimitrie Bolintineanu cu peste 600.000 de lei (la care se adaugă TVA).

Nu în ultimul rând, CGMB va mai dezbate un alt proiect de hotărâre privind reparații capitale la Fântâna George Gr. Cantacuzino, în valoare de aproximativ 8,7 milioane de lei (la care se adaugă TVA).