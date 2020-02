Se lansează Programul Prima Casă 2020! Ce fel de condiții sunt pentru a lua o locuință

"Programul Prima Casă 2020 beneficiază de aceleaşi condiţii de garantare din partea statului român, în favoarea finanţărilor acordate de către cele 14 bănci participante în program: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Leumi Bank şi Intesa Sanpaolo Bank. Alocarea plafonului total între finanţatorii participanţi în Programul Prima Casă a fost realizată cu aplicarea criteriilor şi procedurii de evaluare a rezultatelor activitaţii de creditare în cadrul programului, desfăşurate de finanţatori în anul 2019", se arată într-un comunicat al Fondului remis joi AGERPRES.



Astfel, ponderea garanţiilor acordate în anul precedent în favoarea fiecărei bănci în totalul garanţiilor acordate din plafonul alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul Programului Prima Casă în anul 2019 a determinat formularea unei propuneri de alocare corespunzătoare pentru anul 2020. Se asigură astfel implementarea unor criterii cantitative şi calitative, menite să optimizeze procesul de distribuire a plafonului, pentru a crea condiţiile concurenţiale necesare accesării într-o măsură cat mai mare a programului de către beneficiari, precizează reprezentanţii FNGCIMM.



"La finalul anului 2019, Programul Prima Casa înregistra peste 260.000 de garanţii şi promisiuni de garantare, acordate pentru achiziţionarea sau construcţia de locuinţe, pe întreg teritoriul României. Avem satisfacţia de a implementa un program guvernamental, care a impactat pozitiv viaţa foarte multor români, fie că au fost beneficiari direcţi ai programului, vânzători, antreprenori sau profesionişti implicaţi în sectoarele economice conexe. Suntem pregătiţi pentru lansarea unei noi etape în derularea programului Prima Casă, cu fluxuri de lucru optimizate, adaptate nevoilor beneficiarilor şi partenerilor noştri, menţinând acelaşi angajament de a oferi celor care apelează la noi şansa de a-şi împlini visul, poate cel mai drag românilor, acela de a avea o casă", a declarat Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM.



Strategia guvernamentală a Programului Prima Casă are în vedere reducerea graduală a intervenţiei statului în procesul de creditare ipotecară prin garantare, în contextul dezvoltării pieţei creditului ipotecar şi al creşterii accesului populaţiei la produsele standard ale băncilor.



Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.



Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane de euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.



FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială naţională prin cele 3 sucursale, 2 reprezentanţe şi 3 filiale.



În baza apartenenţei sale la AECM (Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare - asociaţie ce reuneşte 47 de fonduri de garantare mutuale, private şi publice, bănci de dezvoltare şi fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum şi din Turcia, Serbia, Bosnia şi Herzegovina, Federaţia Rusă şi Kosovo), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene, notează agerpres.