Se anunță dezastru: "O să ajungem în curând la cifra fatidică de 2.000" - Într-o săptămână poate ceda sistemul de sănătate

Sistemul sanitar poate ceda într-o săptămână. Este semnalul de alarmă venit din partea specialiștilor. Medicii se arată îngrijorați de numărul crescut de infectări cu noul coronavirus din ultimile zile și spun că această situație poate avea urmări grave.

"Eu cred ca o sa agjungem in curand la cifra fatidica de 2.000; problema este ca cu cat urca numarul de contacti, cu atat urca si numarul de cazuri la terapie intensiva si ati observat ca spitalel abia mai fac fata si sunt la un pas de a claca; daca ritmul va fi la fel, cate 1000 de infectati in fiecare zi, in maxim 7-8 zile sistemul sanitar e posibil sa cedeze, pentru ca fizic nu mai avem unde sa punem pacienti.", a declarat Cristi Oancea, managerul spitalului Victor Babes de la Timisoara.