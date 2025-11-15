Așa arată realitatea de zi cu zi pentru copiii din Rasova, care încearcă să urmărească lecțiile în clase cu geamuri aburite și calorifere complet reci. De mai bine de o lună, nimeni nu mai aprinde centrala, după ce fochistul s-a pensionat.

Orele de curs sunt scurtate cât se poate, dar frigul tot îi doboară pe cei mici.

Părinții trag semnalul de alarmă: jumătate dintre copii lipsesc deja, după ce au răcit din cauza temperaturilor din clase.

Directorul și primarul spun că au încercat să găsească soluții, însă fără succes.

Între timp, dascălii comprimă lecțiile în speranța că cei mici vor rezista. Iar drama de la Rasova nu este singulară: în multe școli din mediul rural, lipsa personalului auxiliar lasă clasele neîncălzite, chiar în prag de iarnă.