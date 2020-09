Scene șocante! Cum și-a umilit un primar fiica de 14 ani: a dezbrăcat-o, a pus-o în genunchi, apoi a certat-o și a filmat totul

În imagini se vede cum fata în vârstă de 14 ani este obligată să stea cu mâinile deasupra capului și să repete tot ce îi zice tatăl său, supărat că tânăra nu-l ascultă. Traian Ogâgău își umilește fiica și continuă să o filmeze în ipostaze revoltătoare.

La scurt timp după ce imaginile au apărut în spațiul public, primarul din Sângeorz-Băi, care mai speră la un mandat, susține că nimeni nu are dreptul să-i spună cum să își educe copiii. Mai mult, edilul acuză PSD că a publicat acum imaginile pentru a-l defăima în pragul alegerilor.

"Circula prin orasul nostru un video personal facut iarna trecuta in concediu singur cu copii la schi in care fetita mea, Traian,a iesita din dus si dezbracata in camera de hotel, era certata de mine, de tatal ei, nu de altcineva, pentru ca a fost neascultatoare in acea perioada. Cum ati intrat in posesia lui nu mai conteaza, insa de aici si de a-l folosi in campanie electorala, film personal privat, denota faptul ca sunteti disperati si folositi cele mai josnice metode de a manipula cetatenii, metode marca PSD. Dragii mei, in viata personala nu se poate baga nimeni si nu e normal s-o folositi in campanie electorala", spune Traian Ogâgău.

După ce imaginile revoltătoare au apărut în spațiul public, polițiștii au început o anchetă.