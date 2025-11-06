Întreaga scenă s-ar fi petrecut în biroul primarului Traian Simionca, iar femeia din imagini ar fi subaltera acestuia. Potrivit jurnaliștilor, imaginile au fost publicate din greșeală de edilul social-democrat din comuna Lizevile, pe WhatsApp.

De altfel, Traian Simionca ar fi scris în dreptul fotografiilor „partidă de amor”, deși în imagini se vede cum femeia vrea să fie lăsată în pace.

În replică, Simionca susține că imaginile sunt trucate și că va contacta un avocat. „Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Vinovatul va plăti scump”, a spus edilul PSD potrivit Bistrițeanul.ro.

Președintele PSD Bistrița, Radu Moldovan nu a vrut să comenteze incidentul, iar polițiștii susțin că nu pot deschide o anchetă până când angajata primăriei Livezilor nu va depune o plângere împotriva lui Simionca.