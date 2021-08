Acesta spune că membrii din sindicat primesc zece sporuri care ajung până la 60% din venituri. Mai mult decât atât, angajații au o medie de doar 19 zile muncite pe lună.

Ion Lixandru, membru din februarie 2021 în Consiliul de Administrație al Companiei de Autostrăzi (CNAIR), a denunțat vineri privilegiile sindicaliștilor din compania deținută de Ministerul Transporturilor. Trimis ca administrator de ministrul Cătălin Drulă, Lixandru a declarat că vrea un nou contract colectiv de muncă.

„De când am fost invitat de ministru în CA al CNAIR am început să mă uit la veniturile angajaților. E o balama care scârțâie rău de tot când vezi ce venituri au comparativ cu veniturile din piața liberă. Am o frustrare enormă, mă uit în ochii colegilor mei din domeniul privat și nu e în regulă. Pe lângă salariu au bonusuri, tichete, spor de limbi străine, zile libere. Plus bonus de 4-5 salarii la ieșirea la pensie. Mai ales că discutăm de bani publici, de o companie din bani publici”, a declarat Lixandru pentru Economedia.ro.