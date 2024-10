Facem precizarea ca mama lui Iacob, Salomeea, era ruda Maicii Domnului, iar Iosif ajunge sa fie logodnicul Mariei la batranete, dupa moartea sotiei sale Salomeea.

Potrivit Traditiei, el a calatorit in Egipt impreuna cu tatal sau Iosif, cu Fecioara Maria si Pruncul, in vremea in care Irod cauta sa-L omoare pe Hristos.

A fost primul episcop al Iersualimului. A alcatuit prima slujba a Sfintei Liturghii, varianta care a fost prelucrata de Sfintii Vasile cel Mare si Sfantul Ioan Gura de Aur.

Liturghia Sfantului Iacob se savarseste si in zilele noastre in Biserica Ortodoxa Greaca, pe 23 octombrie, in ziua sa de praznuire.

Sfantul Apostol Iacob a convertit multi iudei si elini la credinta crestina. Cand Anania a ajuns Mare Arhiereu, a hotarat sa-l ucida. Potrivit Traditiei, batranii iudeilor i-au spus lui Iacob sa urce pe aripa Templului sis a graiasca de acolo impotriva lui Hristos. Iacob a urcat, insa a marturisit in fata celor prezenti ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu. In urma acestei marturisiri, a fost aruncat de pe zidurile templului din Ierusalim si ucis cu pietre.

Troparul Sfantului Apostol Iacob, ruda Domnului

Glasul 2

Ca un ucenic al Domnului ai primit Evanghelia, drepte; ca un mucenic esti de neinduplecat; indrazneala ca un frate al lui Dumnezeu, a te ruga ca un ierarh. Roaga pe Hristos Dumnezeu, sa mantuiasca sufletele noastre.

Condacul Sfantului Apostol Iacob, ruda Domnului

Glasul 4

Cel Ce Te-ai Inaltat...

Dumnezeu Cuvantul Tatalui Unul-Nascut, Cel Ce a venit la noi in zilele cele de apoi, Sfinte Apostole Iacob, Dumnezeiescule, pe tine intai te-a aratat pastor si invatator ierusalimitenilor si ispravnic credincios Tainelor celor duhovnicesti. Pentru aceasta, toti pe tine te cinstim, Apostole.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Cuvios Ignatie, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului Cuvios Macarie Romanul;

- Sfantului Cuvios Nichifor;

- Sfantului Cuvios Petronie si a doi sfinti tineri.

Maine, facem pomenirea Sfantului Mare Mucenic Areta.

Sursa: CrestinOrtodox.ro