Au trecut deja 3 zile de la moartea Anei Oros, iar autorit statului paseaza vina de la una la cealata.

Primarul Nicusor a reactionat si spune ca a trimis Corpul de Control insa nu a precizat ce institutie anume este vizata.

ASPA precizează că, în cursul anului 2022, a capturat de pe raza municipiului Bucureşti aproximativ 1.700 de câini. De la momentul producerii tragediei, numai în zona în care femeie și-a pierdut viața au fost capturați 14 câini fără stăpân, dintre care 12 adulți și doi pui.

Referitor la salariile celor de la ASPA, acestea sunt destul de mari. Spre exemplu, un director general primeşte un salariu de bază în valoare aproximativ 17.000 lei, la care se adaugă și un spor de lucru în condiții vătămătoare de 1.400 de lei.

Un director adjunct are un salariu de 14.919 lei pe lună, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 1.907 lei, un şef serviciu are un salariu 9.690 lei/lună plus spor de condiții vătămătoare de 1.238 lei, un consilier are salariu de 5.899 lei/lună, plus spor de condiții vătămătoare de 754 lei.

Mergând mai departe, un muncitor necalificat are un salariu de 3.631 lei/lună plus spor de condiții periculoase de 464 lei, iar un şofer 4.093 lei/lună plus spor de condiții periculoase de 523 lei, potrivit ȘtirideCluj.