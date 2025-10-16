Directiva obligă angajatorii să facă publice structurile salariale pentru a preveni discriminarea pe criterii de gen. Salariul nu mai poate fi un subiect tabu, iar angajații vor avea dreptul să vorbească despre câștigurile lor fără a fi sancționați. Companiile nu mai pot interzice acest lucru prin contracte de muncă sau regulamente interne.

Informații pentru candidați și angajați

Angajatorii vor trebui să comunice nivelul salarial vizat încă din procesul de recrutare. Angajații vor avea dreptul să ceară informații despre salariile colegilor care ocupă aceleași funcții sau funcții echivalente. Implementarea directivei va necesita modificarea sau înlocuirea legii existente privind transparența salarială pentru a respecta cerințele europene, spune documentul, consultat de focus.de.

Așteptările angajaților

Conform raportului salarial Michael Page 2026, 58% dintre angajați consideră că informațiile despre salarii sunt insuficient transparente. Noua reglementare ar putea reduce diferențele salariale între sexe și ar putea schimba profund cultura organizațională. Compararea salariilor va deveni mai facilă, iar negocierile vor putea fi mai bine argumentate. Mulți angajați indică lipsa transparenței ca motiv pentru schimbarea locului de muncă.

Impactul asupra companiilor

Pentru firme, directiva presupune adaptări semnificative, în special pentru IMM-uri care nu aveau structuri salariale standardizate. Companiile vor fi obligate să întocmească rapoarte regulate privind diferențele salariale între bărbați și femei. Dacă se constată un decalaj de peste 5% care nu poate fi justificat obiectiv, se impun măsuri corective.

Avantaje pentru angajați

Angajații vor putea cunoaște salariile colegilor, vor înțelege criteriile pentru majorări și promovări și vor putea formula întrebări critice privind discrepanțele salariale. Această transparență oferă instrumente pentru o planificare profesională mai informată și pentru luarea deciziilor privind cariera.

Directiva UE promite astfel să transforme modul în care se discută salariile în companii, aducând o deschidere fără precedent pentru milioane de angajați.

