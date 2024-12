Mascații l-au luat din casă pentru un live pe Facebook

S-a trezit cu mascații la ușă în această dimineață, percheziționat la piele și cu locuința răvășită de mascații echipați cu mitraliere. Soția a povestit în direct la Realitatea PLUS clipele de coșmar la care au fost supuși.

Soția fermierului s-a pus în genunchi în fața mascaților pentru a-i ruga să nu facă gălăgie, deoarece în casă se afla și băiatul lor în vârstă de 12 ani și dorea să nu fie speriat. În aceeași locuință se află și mama lor, o pensionară ce a suferit două AVC-uri.

„Bună ziua! Este foarte clar că în momentul în care au reușit să dea această lovitură de stat prin organele statale pentru menținerea puterii unor indivizi care, legal, constituțional, nu mai au ce căuta.”, a transmis o avocată renumită pentru Realitatea Plus.

Între timp, femeia a aflat de la autorități că soțul ei a fost și reținut.

„Neavând nicio problemă, aseară ne-am culcat liniștiți și în dimineața aceasta, înainte de ora 06:00, ne-am trezit cu bubuituri în ușă... și la o ușă și la cealaltă. Când colo, până când ne-am ridicat din pat, până ne-am îmbrăcat, să deschidem ușa...când am deschis ușa...au intrat mascații peste noi. Au venit de la Alba, cu puști, cu chestii, cu figuri, că să stăm jos. De acolo au început, au vorbit ce au vorbit, ne-au pus la cunoștință într-un final despre ce e vorba și au început perchezițiile la care nu s-a găsit nimic. Normal! N-am fost de acord să caute, să răscolească, să facă...Aveau mandat. I-am rugat frumos să nu-mi trezească băiatul, să nu facă gălăgie. Mama e bolnavă, la fel, pentru ei m-am speriat cel mai tare și i-am lăsat pe oameni să-și facă treaba. L-au ridicat pe soț, au zis că-l duce pentru niște declarații și îi dă drumul că nu-l reține și după două ore m-au sunat de pe un număr de la poliție și mi l-au dat la telefon. El mi-a spus că i-a dat mandat pe 24 de ore. Acuzația...nu mi-a răspuns nimeni la nimic. Au venit doar cu documentul pe care vi l-am trimis. Nu au luat nimic, că nu au găsit nimic. Doar telefonul lui mobil l-au luat din casă. N-au avut ce să ridice. Nu mi-au răspuns de ce au făcut aceste percheziții. Nu a dat în cap nimănui, nu a făcut rău, nu a avut arme, nu a ieșit în grup, nu s-au bătut, nu a chemat oamenii să meargă să se bată, să se omoare. A zis ca oamenii la băutură. A făcut un live în care au venit niște prieteni la noi, au mâncat, au băut, am făcut un grătar, nu au avut treabă cu nimeni. Vă dați seama că de acolo a ieșit după ce au făcut un live cu muzică cu din astea și au zis ceva legat de domnul Iohannis. Ziceau să vorbească, să iasă, să spună la lume, ceva de genul. Nu pot să vă zic pentru că nici nu m-am uitat la live-ul respectiv și nici nu am stat lângă el când a făcut live-ul. Nu pot să spun exact, sincer nu știu despre ce e vorba. Nu puteam să mergem la baie că mascații intrau după noi să deschidă ușa. N-am putut să mă spăl pe ochi, să-mi fac treburile. Ne-am speriat, la prima oră...intrau după noi peste tot. Nu știu cum se lasă după treaba asta. Mama e bolnavă. N-au avut treabă cu animalele din fermă, dar cu 2-3 zile înainte am văzut mașini de poliție în jurul nostru care ne filau. Mi s-a părut a fi suspect pentru că la noi aici nu e prea multă circulație. Atunci, imediat mi-a sărit în ochi.”, a declarat Marcela Bumbea, soția fermierului reținut.

Realitatea PLUS a contactat purtătorul de cuvânt Alba, însă nu a venit cu niciun comunicat până în acest moment.

Document exclusiv arătat de soția fermierului / Sursa foto - Realitatea PLUS