Rusia pregătește redirecționarea exporturilor de cereale după atacurile din Marea Azov. Rutele luate în calcul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 13:24

Autoritățile ruse au anunțat că sunt pregătite să redirecționeze exporturile de cereale către alte porturi, după ce atacurile ucrainene asupra navelor din Marea Azov au perturbat una dintre cele mai importante rute comerciale ale Rusiei. Restricțiile afectează o zonă prin care tranzitează aproximativ un sfert din exporturile de cereale ale țării.

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