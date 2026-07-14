Rusia pregătește redirecționarea exporturilor de cereale după atacurile din Marea Azov. Rutele luate în calcul

Autoritățile ruse au anunțat că sunt pregătite să redirecționeze exporturile de cereale către alte porturi, după ce atacurile ucrainene asupra navelor din Marea Azov au perturbat una dintre cele mai importante rute comerciale ale Rusiei. Restricțiile afectează o zonă prin care tranzitează aproximativ un sfert din exporturile de cereale ale țării.
Transportul maritim în Marea Azov a rămas restricționat marți, potrivit unor surse citate de Reuters, într-o situație considerată cea mai gravă perturbare a comerțului cu cereale din bazinul Mării Negre de la începutul războiului din Ucraina.
În acest context, Ministerul rus al Agriculturii a transmis că exporturile și aprovizionarea pieței interne nu vor fi afectate, deoarece cerealele pot fi redirecționate către alte porturi.
„Având în vedere capacitatea semnificativă a Rusiei de a transborda mărfuri agricole în diverse regiuni, logistica aprovizionării va fi redirecționată, dacă este necesar”, se arată într-un comunicat al instituției.
Porturile alternative pentru exporturile rusești
Deși Ministerul Agriculturii și Ministerul Transporturilor nu au confirmat oficial introducerea unor restricții privind navigația în Marea Azov, exportatorii de cereale susțin că transporturile ar putea fi mutate către terminalele de la Marea Neagră sau către porturile de la Marea Baltică.
Unele dintre aceste infrastructuri au fost, la rândul lor, vizate de atacuri cu drone ucrainene în ultimele luni.
Potrivit unei surse citate de Reuters, până pe 13 iulie navele comerciale puteau naviga în Marea Azov, însă nu mai puteau traversa strâmtoarea Kerci pentru a intra sau ieși din zonă.
Rusia dă asigurări că va respecta contractele de export
Uniunea Exportatorilor și Producătorilor de Cereale din Rusia a anunțat că toate angajamentele asumate față de partenerii externi vor fi respectate, în ciuda dificultăților logistice.
În paralel, autoritățile din regiunea Rostov, una dintre principalele zone agricole ale Rusiei, au transmis că măsurile adoptate urmăresc reducerea impactului întârzierilor logistice asupra comercializării noii recolte.
Atacurile Ucrainei pun presiune pe infrastructura rusă
Perturbarea traficului din Marea Azov are loc în contextul în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii strategice rusești, inclusiv asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil, porturilor și altor obiective energetice.
Aceste atacuri au provocat întreruperi în aprovizionarea cu combustibil și au obligat autoritățile ruse să își redistribuie resursele și să găsească rute alternative pentru exporturile de cereale.