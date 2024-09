„Ambiția Philip Morris International de a construi un viitor fără fum rămâne una curajoasă și are nevoie de oameni care să împărtășească aceleași valori și aceeași viziune. Roxana Pintea, cu experiența, calitățile, energia și dedicarea ei, va continua eforturile de succes ale echipelor anterioare. Împreună vom face pași importanți pe drumul către o Românie fără fum. În această călătorie, țigările vor fi înlocuite cu produse fundamentate științific, care răspund nevoilor fumătorilor adulți și sunt o alternativă mai bună la continuarea fumatului. Îi mulțumesc lui Dragoș Bucurenci pentru pasiunea pe care a pus-o la temelia unei Românii fără fum și îi urez mult succes în continuare.”, a declarat , Managing Director, Philip Morris România.

Roxana Pintea are o vastă experiență în domeniul afacerilor publice și al relațiilor guvernamentale. După o carieră de 13 ani în administrația publică, a făcut trecerea către consultanță în afaceri publice. În 2017, s-a alăturat Philip Morris România ca manager în cadrul departamentului External Affairs, funcție pe care a ocupat-o timp de aproape șase ani. În 2023, a preluat poziția de Head of Public Affairs, ESG and Communications în cadrul Vodafone România, unde a comunicat viziunea și misiunea companiei către milioane de români. Din 1 septembrie 2024, Roxana Pintea revine în Philip Morris România și va coordona echipa de External Affairs. Din poziția de director al departamentului și membru în echipa de management a companiei, Roxana va contribui la îndeplinirea misiunii companiei de a oferi fumătorilor adulți dreptul de a alege informat și de a înlocui țigările cu produse fără fum care – deși nu sunt lipsite de riscuri – sunt o alegere mai bună decât continuarea fumatului.

„Mă bucur să revin în echipa Philip Morris România și să contribui la construirea unei Românii fără fum, o viziune în care cred cu pasiune. Deși am făcut pași importanți în această direcție, gradul de acceptare a produselor alternative este încă destul de scăzut și persistă, din păcate, foarte multă dezinformare și confuzie în legătură cu aceste produse. Milioane de fumători români adulți au dreptul să fie corect informați și să aleagă în cunoștință de cauză alternative mai puțin nocive decât continuarea fumatului.”, a declarat Roxana Pintea, director External Affairs, Philip Morris România.

Roxana Pintea preia mandatul de la Dragoș Bucurenci, care a fost promovat ca Director Global External Engagement în cadrul echipei Philip Morris International de la Lausanne.

„Nu îmi puteam dori un succesor mai bine pregătit, unul dintre specialiștii redutabili în public affairs din România. Mă bucur că a acceptat să revină în familia Philip Morris – ceea ce spune multe despre capacitatea acestei companii de a atrage oameni talentați și pasionați. PMI se află în avangarda transformării fără precedent a acestei industrii, iar cu noua structură a echipei de External Affairs, această transformare va continua să fie una de succes în România.” a declarat Dragoș Bucurenci, Director Global External Engagement, Philip Morris International.

România se află în centrul strategiei Philip Morris International (PMI) de a construi un viitor fără fum și de a înlocui țigările cu produse fără fum care – deși nu sunt lipsite de riscuri – sunt o alegere mai bună decât continuarea fumatului. PMI a făcut investiții semnificative în fabrica din Otopeni, de peste 730 de milioane de dolari, pentru transformarea acesteia dintr-o unitate de producție pentru țigări într-o fabrică de ultimă generație care produce consumabile pentru produsele fără fum dezvoltate de companie.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum. Din 2008, PMI a investit peste 12.5 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domeniile toxicologiei sistemelor preclinice, cercetării clinice și comportamentale, cât și studii ulterioare introducerii pe piață. În noiembrie 2022, PMI a achiziționat Swedish Match – lider în comercializarea produselor cu nicotină pentru uz oral – și se află astfel în fruntea companiilor care luptă pentru un viitor fără fum prin mărcile sale IQOS și ZYN. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unei versiuni a dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, Platforma 1, și a consumabilelor aferente, precum și produsului de tip snus al companiei Swedish Match, ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP). În 30 decembrie 2023, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 84 de piețe iar PMI estimează că aproximativ 20,8 milioane de adulți din întreaga lume, au trecut deja la IQOS și au renunțat la fumat. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 37% din veniturile nete totale ale PMI pentru întreg anul 2023. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, în februarie 2021, PMI și-a anunțat în februarie 2021 ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și, prin filiala sa Vectura Fertin Pharma, își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de experiențe de sănătate integrate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com