„Începând de acum nu mai am voie să conduc, din cauza metastazelor la creier, nu mai am voie să urc pe scenă, nu mai am voie să urc scările singură. Am voie să mă plimb în jurul casei vreo cinci kilometri pe zi, ca să se oxigeneze corpul, și am voie să stau în pat”, a spus Rona Hartner.

Timp de două luni, Rona Hartner s-a chinuit cu o tuse care nu-i dădea pace. A mers la medicii din Franța, dar tot un doctor din România a descoperit de ce suferea de fapt. După ce a aflat diagnosticul crunt, cântăreața s-a întors la Paris, acolo unde și locuiește, pentru a se trata.

Artista a dezvăluit că ultima ei dorință este să își publice albumul la care a lucrat până acum.

„Lupta, poate nu e a mea, ca nu mai am forță să o fac. Prietenii mei vor sa imi faca ultimul meu album. Sper sa nu fie ultimul”, a spus artista.

Rona Hartner a mai fost diagnosticată cu cancer de colon și de ficat, în anul 2019. Atunci, după tratamente îndelungate a reușit să se vindece.