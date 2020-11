România la Apel | Violeta Alexandru: ”Pensiile vor crește și anii viitori în funcție de posibilitățile bugetare”

”Sun și eu la casele de pensii ca și pensionarii care sună și nu li se răspunde la telefon. Adevărul este că oamenii din sistemul public sunt unii dintre ei plictisiți de jobul pe care îl au. Pesnionarii sunt oameni care au nevoie de multă răbdare, au nevoie să li se explice ce se întâmplă din momentul în care își depun actele. Am pus la punct un sistem prin care se simplifică procedurile. E foarte greu să faci schimbări în sistemul public, este un sistem mult mai complex decât mandatul de ministru. Eu am dat niște semnale, mă pun întotdeauna în postura beneficiarilor de servicii publice. Mă pun în postura lor și vreau să văd cum funcționează servicile. Nu sunt întotdauna mulțumită, dar se poate. Ușor, ușor o să reușim să facem performanță în sistem.

Sunt mai mulți pași care trebuie făcuți. Eu nu am vrut schimbări imediate, le-am dat indicatori de performanță și m urmărit dacă se îndeplinesc sau nu, iar unii nu fac eforturi deloc. Cred că trebuie făcute schimbări acolo unde ele sunt obiective. Sunt adepta performanței în sistem și acordării unor șanse, dar unde nu se performează trebuie schimbare”, a declarat ministrul Muncii.

Vor crește pensiile cu 40%?

”Acest guvern este corect, pensiile vor crește și anii viitori în funcție de posibilitățile bugetare. Este un an extraordinar de dificil și vedem cu toții ce se întâmplă. Noi am decis să facem o creștere a pensiilor în limita bugetului, deși nicio țară din Europa nu a luat o astfel de deizie. Ne preocupă creșterea pensiilor în continuare, dar nu suntem oamenii care să vândă iluzii. Pesionarii trebuie să știe că ne-am îngrijit de situația copiilor lor, a salariaților, am alocat peste 7 miliarde celor care au avut nevoie de sprijin în pandemie. Îi rog să aibă încredere într-o echipă corectă, pentru că ne preocupă creșterea pensiilor”, a spus Violeta Alexandru, în exclusivitate la Realitatea PLUS.