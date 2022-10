„Ipoteza mea a pornit de la acel reportaj cu cântec făcut de FBS, că trebuie să ai aprobare de la Pentagon pentru asta. Nu este strict gazetăresc. Este un reportaj care dă un semnal. Pe parcursul acestui reportaj, comandanții americani spun că i-au însoțit până la granița cu Ucraina și a fost un exercițiu cu muniție reală și au încercat să imite ce fac trupele”, a spus Ion Cristoriu, la Realitatea PLUS.

„Klaus Iohannis nu a existat zi sa nu spună sa vina cat mai multe trupe straine si armamanent, Romania, in timp ce Ucraina e baza de arme, Romania e un depozit. Tarile din jur nu au atata armament si trupe straine.

Vizitele lor, ca a lui Maron, sunt sa vada trupe. Romania nu mai produce cereale, Romania este baza militara.

Din cate miros eu, Nato va interveni aici, unde sunt bombite alaturi de trupe Ucraine spunand ca nu ataca Rusia si ca ajuta Ucraina sa elibereze teritoriul lor. De ce e nevoie de România? Pentru ca are granita foarte apropiata. Daca trimiteau in Polonia, pana ajungeau la bombite, dura. Ca si in 41 trebuie sa treaca Prutul, mare branza, Maia Sandu a primit seful serviciului secret român, oficial.

Exista aceasta ipoteza si o sa vedeti, razboiul are o logica, trupele de aici, d-aia stau aici, Rusia nu e atacata spre Moscova, e pe linia unde sunt ucraineni. Intrebarea e daca ne vom duce si noi”, a spus Ion Cristoiu.