Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman este suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.

Marian C. se afla in carantina in acest moment si urmeaza sa fie dus la spital pentru multiple teste. Autoritatile din Italia au anuntat astazi doua cazuri de coronavirus confirmate, primele din aceasta tara. Ambii sunt turisti chinezi din Wuhan care se aflau de zece zile in Italia.