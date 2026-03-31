"Astăzi, reluăm oficial activitățile ambasadei SUA la Caracas, marcând o nouă etapă în prezența noastră diplomatică în Venezuela", a anunțat Departamentul de Stat american într-un comunicat citat de AFP.



După capturarea lui Nicolas Maduro, vicepreședinta Delcy Rodriguez și-a asumat președinția interimară și guvernează sub presiunea Washingtonului, președintele Donald Trump declarându-se în mod special interesat de imensele rezerve petroliere ale țării.



Redeschiderea ambasadei sale la Caracas "va întări" capacitatea Washingtonului "de a dialoga direct cu guvernul interimar din Venezuela, societatea civilă și sectorul privat", afirmă comunicatul.

Pregătiri pentru reluarea serviciilor consulare

Departamentul de Stat precizează că șefa misiunii americane la fața locului, Laura Dogu, supervizează reparațiile asupra clădirii ambasadei "în scopul pregătirii, cât de curând posibil, a revenirii complete a personalului, precum și reluarea ulterioară a serviciilor consulare".



SUA au rupt relațiile diplomatice cu Caracasul în 2019, la puțin timp după ce a calificat drept ilegitimă realegerea lui Nicola Maduro după un scrutin considerat a fi marcat de fraude.



De atunci, misiunea diplomatică americană pentru Venezuela a funcționat în Columbia vecină.



Laura Dogu, o diplomată de carieră, a ajuns în ianuarie la Caracas pentru a conduce ambasada, unde drapelul american a fost arborat pe 14 martie.