Decizie surpriză la Washington? Donald Trump ar putea opri războiul cu Iranul: "planul B", dezvăluit de consilierii săi

Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor săi că ia în calcul oprirea campaniei militare împotriva Iranului chiar și în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne parțial blocată, potrivit unor surse citate de presa americană. Administrația analizează opțiuni diplomatice și alternative strategice pentru gestionarea crizei.

Strategia Washingtonului privind Strâmtoarea Ormuz

Surse din administrația americană au declarat că Donald Trump este dispus să amâne operațiunea militară complexă de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, preferând în schimb o soluție negociată cu Teheranul, relatează  Wall Street Journal. Conform relatărilor din presa americană, prima opțiune a președintelui rămâne încetarea războiului prin negocieri, în timp ce o a doua variantă ar fi ca statele din Golf și aliații NATO să conducă eventualele operațiuni de redeschidere a canalului maritim.

Administrația de la Washington consideră că obiectivele principale - paralizarea capacităților navale iraniene, reducerea stocurilor de rachete și diminuarea ostilităților - pot fi atinse concomitent cu presiuni diplomatice asupra Teheranului pentru reluarea comerțului maritim.

Oficiali citați de Wall Street Journal afirmă că alte opțiuni militare sunt analizate, însă nu reprezintă o prioritate imediată. Estimările interne arată că o campanie militară dedicată redeschiderii Strâmtorii Ormuz ar putea dura între patru și șase săptămâni.

Reacția Israelului și alternativele propuse

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat că o soluție pe termen lung ar putea evita o operațiune militară directă. Într-un interviu acordat publicației americane Newsmax, acesta a afirmat că redirecționarea conductelor de energie din statele din Golf către vest - prin Arabia Saudită, Marea Roșie și Marea Mediterană - ar putea ocoli complet „punctul de strangulare geografic” reprezentat de Iran.

Netanyahu a subliniat că această variantă ar reduce dependența globală de Strâmtoarea Ormuz, devenită epicentrul unei crize cu efecte economice și geopolitice majore.