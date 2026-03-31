Strategia Washingtonului privind Strâmtoarea Ormuz

Surse din administrația americană au declarat că Donald Trump este dispus să amâne operațiunea militară complexă de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, preferând în schimb o soluție negociată cu Teheranul, relatează Wall Street Journal. Conform relatărilor din presa americană, prima opțiune a președintelui rămâne încetarea războiului prin negocieri, în timp ce o a doua variantă ar fi ca statele din Golf și aliații NATO să conducă eventualele operațiuni de redeschidere a canalului maritim.

Administrația de la Washington consideră că obiectivele principale - paralizarea capacităților navale iraniene, reducerea stocurilor de rachete și diminuarea ostilităților - pot fi atinse concomitent cu presiuni diplomatice asupra Teheranului pentru reluarea comerțului maritim.

Oficiali citați de Wall Street Journal afirmă că alte opțiuni militare sunt analizate, însă nu reprezintă o prioritate imediată. Estimările interne arată că o campanie militară dedicată redeschiderii Strâmtorii Ormuz ar putea dura între patru și șase săptămâni.

Reacția Israelului și alternativele propuse

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat că o soluție pe termen lung ar putea evita o operațiune militară directă. Într-un interviu acordat publicației americane Newsmax, acesta a afirmat că redirecționarea conductelor de energie din statele din Golf către vest - prin Arabia Saudită, Marea Roșie și Marea Mediterană - ar putea ocoli complet „punctul de strangulare geografic” reprezentat de Iran.

Netanyahu a subliniat că această variantă ar reduce dependența globală de Strâmtoarea Ormuz, devenită epicentrul unei crize cu efecte economice și geopolitice majore.