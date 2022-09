„Ne cerem scuze pasagerilor care astăzi și în zilele următoare se vor afla într-o situație grea. Noi am păstrat o corescpondență cu reprezentanții fondului de mediu. Avem pierderi uriașe după pandemie. Am solicitat încă din luna mai un plan de eșalonare la plata acestei sume, pe care nu am contestat-o, o datorăm. Din iunie nu am mai avut nicun fel de comunicare, în iunie 2022 instanța a decis prelungirea acordului, motiv pentru care am considerat că reprezentanții acestei instituții au luat cunoștință de hotărârea instanței.

Astăzi am primit notificare că ne sunt conturile blocate. Vreau să spun că autoritățile statului român și-au exprimat dorința de a ne ajuta, ne-au sunat exprimându-și sprijinul. Încercăm să găsim soluții chiar în aceste momente”, a spus Bogdan Năstase, la Realitatea PLUS.

„Nu putem să facem niciun fel de plată. Blocajul vine de la fondul de mediu. Astăzi le-am comunicat hotărârea instanței, pe care urmează să o analizeze (...) Datoriile companiei față de stat sunt 12 milioane de euro la ANAF și creditul acordat de Exim Bank, plus 28 milioane la fondul de mediu.

În 2019 am avut profit. Dacă eram lăsați să zburăm, nu aveam probleme”, a mai spus Năstase.

Soluțiile Blue Air

„Încercăm să contractăm serviciile unei alte societăți de aviație din România să facă cu prioritate serviciile de preluare cu aeronavele Blue air. În insulele grecești se află un număr considerabil de pasageri”, a spus Bogdan Năstase.

Referitor la despăgubiri, acesta a spus că absolut toate sumele datorate în baza deciziilor europene, toate persoanele care au avut de suferit au dreptul să se îndrepte împotriva societății.

Întrebat dacă nu zboară aeronavele Blue Air cine preia zborurile, Bogdan Năsase a afirmat: „Eu sunt ferm convins că această companie Wizz Air, principalul nostru competitor, va avea enorm de câștigat la o eventuală dispariție a noastră de pe piață. E chestie matematică”.

Referitor la situația financiară a companiei într-un an fără pandemie și alte probleme, acesta a spus: „Într-un an normal, 2019 a fost cel mai bun an, cifra de afaceri a fost 415 milionae de euro doar la Blue Air”.

Ce se întâmplă cu pasagerii: „Au fost deja afectați. Am încercat să convingem OMV să ne acorde cherosen să efectuăm zborurile de astăzi, dar nu au acceptat, motiv pentru care au fost amânări din oră în oră. Mulțumesc Tarom că și-a oferit sprijinul, însoțitorii de bord vor fi de la Blue Air”, a mai spus Bogdan Năstase.

Este HAOS pe aeroporturile din țară după ce compania aeriană low-cost Blue Air a anunţat că suspendă TOATE zborurile programate să plece din România. Cursele sunt sistate timp de o săptămână. Compania aeriană nu poate achita costuri curente pentru zboruri și acuză Ministerul Mediului că a pus poprire pe toate conturile sale.