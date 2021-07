Gorghiu a cerut demiterea inspectorului școlar general din Argeș, acuzat că ”a dus politicul în școală și elevii în politică”. Ea susține că inspectoarea Elena Liliana Murguleț ar fi înscris elevi de liceu în partid, deși conform convocatorului, drept de vot au doar membrii cotizanți până la 31 decembrie”, pentru a asigura victoria unui anume lider la PNL Pitești.

„Inspectoarea de la Argeș a fost demisă. Îi mulțumesc public domnului ministru Cîmpeanu pentru că a reacționat prompt. Politica și educația fac casă bună dacă se fac în avantajul elevilor. Nu folosind elevii. Sunt sigură că e o lecție pe care o vor înțelege mulți. Succes viitorului inspector școlar din Argeș!”, a scris Alina Gorghiu.

În replică, inspectorul școlar din Argeș, Elena Murguleț, spune despre acuzațiile Alinei Gorghiu că ar fi înscris elevi în PNL că ar fi o răzbunare politică.

„Sunt alegeri interne în partid, suntem în echipe diferite și cum n-a putut să îmi găsească neconformități cu ce fac eu la inspectorat, a găsit de cuviință să îmi arunce pe spate lucruri de genul acesta.

Vă spun că sunt mai mult decât sunt siderată. Eu sunt un om care prețuiește copilul, elevul. Eu nu amestec lucrurile. Dacă doamna preia informații pe care nu le poate proba, pe care nu le poate asocia cu mine, atunci este o problemă.

Sunt aici inspector școlar general de 10 luni de zile, am făcut lucruri foarte bune pentru sistem, sistemul a văzut exact ce tip de activitate desfășor eu la ISJ, niciodată nu am amestecat activitatea mea din plan profesional cu activitatea mea din plan politic pentru că eu sunt un om cu o carieră respectabilă în spate și nu am să permit niciodată nimănui, indiferent cum se numește, să lanseze niște acuzații false complet care să îmi pună activitatea în umbră. Deci eu vă spun că acuzațiile pe care le face doamna nu au absolut nicio legătură cu mine, absolut niciuna”, a declarat Elena Murguleț.