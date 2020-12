Răsturnare de situație în scandalul uriaș de la meciul PSG-Istanbul BB din Liga Campionilor - Nu Colțescu ar fi făcut remarca rasistă AUDIO

Nu Sebastian Colțescu ar fi cel care se aude pe înregistrare folosind cuvântul „negru”.

Vocea ar aparține asistentului Octavian Șovre, scrie ziare.com, redând o înregistrare video din timpul meciului postată pe Twitter.

4. Referee: “that black guy, that black guy over there. This is unacceptable. The black there#SayNoToRacismpic.twitter.com/KKA9Ir7vzz