Richard Garriott, președintele Explorers Club, a emis o declarație în care lasă de înțeles că “au fost detectate semne probabile de viață la fața locului”. În aceasta se face vorbire despre eforturile Gărzii de Coastă a SUA, ceea ce ar putea însemna că sonarele americane “au auzit” eventuale zgomote produse de cei aflați în submersibil. Nu există o confirmare oficială a ipotezei sugerate de Explorers Club, o asociație multidisciplinară, cu sediul la New York, dedicată cercetării pe teren, explorării științifice și conservării resurselor, printre ai cărui membri fondatori se numără miliardarul Hamish Harding, aflat la bordul sumbersibilului dispărut.

Message from President Richard Garriott Regarding the Ongoing Titanic Search and Rescue Mission pic.twitter.com/ec7YX5VQCY