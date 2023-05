„Am trăit și eu clipe atunci când CNA făcea ce voia și mă amenda. Vă felicit! E mare lucru ca un acționar să lase o vedetă a postului să-și facă treaba. Eu am fost lăsat timp de 10 ani și mă bucur Anca fiindcă și tu ești lăsată. CNA nu și-a înțeles menirea lui de atunci. Și când eram eu realizator, CNA voia să-mi pună călușul la gură, sunt aceiași oameni. El nu este făcut să apere politicieni, partide sau guverne, ci interesele cetățeanului. Dacă eu aș fi procedat cum procedează alți politicieni, eu trebuia să fac plângeri pentru că s-au luat de mine și de familia mea. Este rolul presei să tracaseze politicianul. Luptă în continuare, Anca! Țin minte că am luat cea mai mare amendă din istoria televiziunii, 2 miliarde de lei. Patronii, aceiași de acum, au fost obligați să plătească amenda, ca să o putem ataca în instanță. Aceste decizii împovărează un post de televiziune. Piața de publicitate este restrânsă și nu își poate plăti angajații și alte cheltuieli și să blocheze sute de mii de euro în procese care durează câțiva ani de zile. Politicienii trebuie să înțeleagă că, să răspunzi la întrebările jurnaliștilor și șa nu-i sfidezi, e cea mai bună metodă. În 34 de ani de libertate, politicienii nu au câștigat lupta cu presa, pentru că ea este susținută de oameni. Asta îți dă forță să mergi înainte. Când intri în spațiul public, îți asumi și bune și rele, dar trebuie să încerci să-ti faci treaba bine. Atâta timp cât întrebi și nu răspunde nimeni, ești absolvit de orice răspundere. Atrag atenția CNA că nu asta e metoda prin care să abordeze presa. Mă uit la audiente și văd că Realitatea Plus este în Top 3. Astfel de mesaje atrag atenția asupra postului, pe tine Anca te întăresc astfel de chestii, iar CNA va trebui să găsească altfel de abordări. Este greu să reglementezi o piață a presei dacă nu ai avut legătură cu acest domeniu. CNA trebuie să fie un for compus doar din oameni care au lucrat în media cel puțin 5 ani. Eu, am lucrat 15 ani în presă și mi-e mult mai ușor să înțeleg, chiar și campanii împotriva mea”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.