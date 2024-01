"Cultura în România a fost, din nefericire, cronic subfinanţată. Inclusiv bugetul Ministerului Culturii din România, raportat la Produsul Intern Brut, este mai mic decât în alte ţări, care au înţeles valoarea domeniului cultural. Această subfinanţare cronică a culturii evident că s-a răsfrânt şi asupra salariilor din domeniul cultural. Şi aici, dacă vreţi, am o misiune în plus şi ca fost ministru al Muncii. Când am intrat în minister, împreună cu toţi reprezentanţii domeniului cultural, cu sindicate, cu reprezentanţi şi din industria de spectacole şi din muzee şi biblioteci, din Ministerul Culturii şi din alte instituţii, am creat o variantă de Lege a salarizării, care să corecteze o parte din neajunsurile de salarizare din domeniul cultural. Şi anume, să reducem inechităţile între instituţiile naţionale şi cele aflate în subordinea autorităţilor locale, să eliminăm discrepanţele între instituţiile de spectacol şi instituţiile muzeale sau biblioteci şi să reaşezăm coeficienţi, astfel încât debutanţii, şi în cultură la fel ca şi în educaţie, să fie stimulaţi să intre şi să activeze în domeniu", a afirmat ministrul Culturii.

Raluca Turcan a precizat că, în condiţiile preconizatei amânări a aprobării Legii salarizării, pentru finalul anului sau începutul anului 2025, a creat o propunere de modificare a legii, astfel încât "măcar pe partea de muzee şi biblioteci, unde salariile sunt mult rămase în urmă, să se încerce o majorare a salariilor, aşa cum s-a reuşit şi pentru Direcţiile de Cultură".

"Am mai întâmpinat o problemă, pentru că Legea salarizării nu a fost adoptată când ar fi trebuit. Şi este o realitate. Se preconizează amânarea aprobării acestei legi pentru finalul anului sau începutul anului 2025. Şi atunci, pentru că există o inechitate crasă între instituţiile din domeniul cultural şi instituţii similare, care sunt în domeniul educaţional, unde au existat deja majorări salariale, am creat o propunere de modificare a Legii, pe care am discutat-o cu ministrul Finanţelor şi inclusiv cu cancelarul prim-ministrului, astfel încât măcar pe partea de muzee şi biblioteci, unde salariile sunt mult rămase în urmă, să încercăm o majorare a salariilor, aşa cum am reuşit şi pentru Direcţiile de Cultură. Pentru că şi angajaţii din Direcţiile de Cultură, foarte puţini din păcate, în raport cu necesarul şi cu activitatea pe care o au de desfăşurat, aveau nişte salarii de mizerie. Trebuiau să dea avize pentru investiţii de milioane de euro şi cel mai mare salariu al unui angajat dintr-o Direcţie de Cultură era de 3.500 de lei în mână. Pentru ei am reuşit o majorare salarială şi îmi doresc să obţin lucrul acesta şi pentru angajaţii din muzee şi biblioteci", a afirmat ministrul.

Raluca Turcan a arătat că propunerile respective au fost transmise către Ministerul Muncii.

Ea a mai spus că Ministerul Culturii va sprijini şi iniţiativele din industriile creative printr-o serie de proiecte culturale.

"Există şi partea de industrie creativă din sectorul privat, care merită o atenţie. Încurajez toate formele de asociere ale oamenilor care lucrează în sectorul cultural privat să urmărească proiecte pe care noi le lansăm la Ministerul Culturii sau oportunităţi de finanţare, astfel încât să primească un sprijin de la noi pentru ca ei să poată să genereze activitate culturală de calitate", a declarat ministrul Culturii.