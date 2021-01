Raed Arafat: ”O să mă vaccinez public. Cel care nu se vaccinează își asumă că poate să ajungă la spital sau la terapie intensivă”

”Le spun un lucru simplu: eu o să mă vaccinez. Am decis să mă vaccinez și vaccinul de gripă sezonieră îl fac anual. Asta înseamnă că pentru mine, ca persoană, cred că acest lucru este bun. Le sfătuiesc și pe aceste persoane să se vaccineze pentru că este bine pentru sănătatea lor și pentru a se proteja și pentru a-i proteja și pe cei din jurul lor. Nu pot să vin să sfătuiesc pe cineva să facă ceva ce eu nu aș face. Când o să-mi vină rândul, o să mă vaccinez, o să mă vaccinez public ca să vadă lumea că ce am zis am făcut. Sfatul meu pentru toți este să nu asculte dezinformările și manipulările care circulă peste tot și să se gândească la interesul lor și al familiilor lor și al celor apropiați.

Cel care se vaccinează, în primul rând, se protejează pe el și bineînțeles, la un număr mai mare de vaccinați, îi protejăm și pe cei din jur. Cel care nu se vaccinează își asumă clar că la un anumit moment el va fi supus unui risc mult mai mare decât cel care s-a vaccinat. El este expus mai mult să facă boala în forma ei gravă, să ajungă la spital, la terapie intensivă și, cine știe, să rămână cu sechele sau, Doamne ferește, să-și piardă viața”, a declarat Raed Arafat.