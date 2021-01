Raed Arafat, despre contraindicația consumului de alcool înainte de vaccinarea împotriva coronavirus: „Eu cred că e mai mult folclor”

„Deci eu nu am văzut o contraindicație de acest gen. Clar că alcoolul afectează și sistemul imunitar și tot în mod negativ, dar eu nu am văzut o contraindicație științifică, care să-ţi spună că dacă ai consumat, nu poţi fi vaccinat. Nu am văzut așa ceva. Trebuie să vedem dacă se găsește astfel de lucru sau este doar folclor. Eu cred că e mai mult folclor”, a spus Raed Arafat la un post TV.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a vorbit și despre contraindicații la tiroidă, îndemnând pacienții să discute cu medicul de familie.

„De tiroidă nu văd problemă și trebuie iar să discute cu medicul lor, dar nu văd contraindicație, dacă tiroida este extirpată”, a declarat Raed Arafat.