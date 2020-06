Raed Arafat, către cei care spun că virusul e o "farsă": ”Să privească în ochi familiile celor căzuți la datorie”

”Azi, colegii de la Serviciul Judetean de Ambulanta Olt isi iau ramas bun de la un medic care a lucrat in cadrul serviciului respectiv, dupa ce a pierdut lupta cu COVID 19. Tot azi, politistii de la IPJ Olt isi iau ramas bun de la un coleg politist care a cazut victima virsului SARS-COV 2. Recent ne-am mai luat ramas bun de la un coleg pompier din Constanta si doi colegi ambulantieri din Suceava, cazuti la datorie tot din in urma infectarii cu virusul SARS-COV 2.

In ultima perioada am asistat la discutii si atacuri pe retelele de socializare, si in media, in care personaje care nu au niciun habar ce inseamna medicina, ce inseamna pandemia si ce inseamna virusul cu care ne confruntam pun la indoiala actiunile medicilor si ale autoritatilor fara sa stie ce inseamna pregatire si raspuns in astfel de situatii, sau ce inseamna asumarea raspunderii de catre cei care iau deciziile cele mai grele in aceasta perioada.