Pui multe la congelat? Iată câteva sfaturi (P)

Sunt numeroase feluri prin care poți conserva fructele și legumele, dar și alte alimente. Murăturile, gemurile sau compoturile sunt delicioase, dar prepararea lor implică un efort destul de mare. Însă poți câștiga timp și poți păstra gustul și calitățile nutriționale ale alimentelor congelându-le. Este recomandat să faci acest lucru, mai degrabă, deoarece alimentele congelate își vor menține valoarea nutritivă.

Frigider sau combină frigorifică, o alegere simplă

Când ai nevoie de un spațiu nou de depozitare și păstrare a alimentelor, prima întrebare pe care ți-o pui este dacă ai nevoie de un frigider sau de o combină frigorifică. Pentru a răspunde la această întrebare, va trebui totuși să îți pui înainte alte întrebări. De cât spațiu de depozitare am nevoie? Cât spațiu am în casă? De ce funcții am nevoie?

De exemplu, dacă ai nevoie de un spațiu mai mare de congelare, având o familie mare sau având mereu oaspeți pe care îi inviți la masă, este de preferat să te orientezi către o combină frigorifică. Aceasta are un congelator mai mare decât al unui frigider obișnuit, astfel că vei putea depozita o grămadă de alimente.

De asemenea, dacă locuiești într-o zonă în care nu există multe supermarketuri și drumul lung până la magazin devine o corvoadă, vei avea nevoie de mult spațiu de depozitare, pentru că vei putea face cumpărături mai rar, pentru o perioadă mai lungă de timp.

Avantajele congelării

Suntem convinși că știi care sunt avantajele. Pentru a-ți readuce aminte, iată câteva din motivele care să te convingă să apelezi cu încredere la conservarea prin congelare:

Alimentele congelate își păstrează calitatea și textura.

Fructele și legumele congelate sunt ușor de preparat, în multe cazuri nemaifiind necesară dezghețarea acestora.

Scade riscul de a arunca alimentele. Folosești atât cât consumi, iar restul se păstrează în siguranță.

Poți mânca anumite fructe și legume pe tot parcursul anului, nu doar când este sezonul lor.

Congelarea alimentelor este un proces foarte simplu. În principiu, congelatorul sau combina frigorifică va duce greul. Tot ce ai tu de făcut este să ai în vedere câteva reguli, pentru a te asigura că totul decurge fără probleme și alimentele tale sunt în siguranță.

Alimentele proaspete sunt cele mai indicate pentru congelare

Prospețimea este unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ai în vedere atunci când vrei să congelezi un aliment. Când acesta întrunește toate condițiile privind calitatea, este momentul cel mai bun pentru a fi congelat. De exemplu, dacă ne referim la fructe și legume, trebuie să ai în vedere ca acestea să fie perfect coapte.

În cazul în care au fost culese prea devreme sau prea târziu, fie nu dețin cel mai bun aport nutrițional deoarece nu au ajuns la maturitate, fie pierd din nutrienți pentru că intră intr-un proces de degradare. Așa că, atunci când cumperi legume și fructe special cu scopul de a le congela, este foarte bine să apreciezi prospețimea acestora.

Lista scurtă a alimentelor pe care le poți congela

Putem congela o gamă foarte largă de alimente: fructe, legume, carne, pește, lactate și mâncăruri gătite, însă există și câteva excepții de la regulă, precum:

Fructele și legumele cu un conținut mare de apă: salata verde, pepenele verde, castraveții.

Cartofii gătiți, care își schimbă textura în timpul congelarii.

Anumite produse lactate: iaurt, smântână, lapte.

Maioneza.

Sucurile acidulate.

Răcește înainte de congelare

Această regulă se aplică în cazul mâncărurilor preparate termic. Apelând la congelare, poți găti în avans mesele de pe parcursul unei săptămâni sau poți conserva porțiile suplimentare. Însă nu te grăbi să muți mâncarea direct de pe aragaz în congelator. Atunci când punem alimente calde în congelator, poate crește temperatura din interiorul acestuia, iar cele aflate în vecinătate se pot dezgheța ușor, fiindu-le afectate gustul și textura. Așa că lasă mâncarea să se răcească înainte de a o porționa și congela.

Împachetează corect și etichetează

Este foarte important să depozitezi alimentele în recipientele potrivite atât pentru a se păstra bine, cât și pentru a folosi cât mai judicios spațiul dintr-un congelator sau dintr-o combină frigorifică. O împachetare bună te va ajuta să ai acces mai ușor la alimente și să le identifici la nevoie.

Respectă perioada de păstrare la congelat

Congelarea face posibilă păstrarea alimentelor mai mult timp, însă nu pe o perioadă nedeterminată. De exemplu, carnea proaspată poate fi ținută un interval de timp cuprins între 6 luni și un an, peștele până la 6 luni, fructele și legumele între 8 și 12 luni, iar mâncarea gătită maxim 3 luni.

În cazul în care spațiul combinei frigorifice se dovedește a fi prea mic pentru congelare, o ladă frigorifică sau un congelator de dimensiuni generoase este următorul pas pe care trebuie să îl faci.