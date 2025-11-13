Investigația arată că dr. Cristian Andrei nu figurează în Registrul Unic al Psihologilor din România și nu deține un atestat de psihoterapeut emis de Colegiul Psihologilor, document necesar pentru practicarea legală a psihoterapiei. Cu toate acestea, el ar fi oferit de peste două decenii ședințe de consiliere psihologică, pentru care ar fi perceput onorarii.

În replică, medicul a respins acuzațiile, afirmând că „munca cu oamenii m-a calificat” și că unele dintre plângerile depuse ar proveni din „ostilitatea femeii față de bărbatul la care nu mai are acces”. În ceea ce privește una dintre femeile care l-au acuzat de hărțuire, Cristian Andrei a declarat că a avut o relație cu aceasta:

„Una dintre ele, care dă niște descrieri explicite sexuale cu mine, a fost în relație cu mine vreo doi ani. Noi am fost iubiți. Am avut o relație cu tot ce înseamnă asta, cu poezii, călătorii, momente extraordinare.”

De asemenea, medicul a precizat că nu intenționează să devină membru al Colegiului Psihologilor și s-a autodescris drept „omul care i-a făcut pe români conștienți că există psihoterapie”.

Codul deontologic al psihologilor interzice în mod explicit orice relație intimă sau sexuală între terapeut și pacient, considerând aceste fapte drept abuzuri profesionale grave. Cazul rămâne în atenția opiniei publice, în așteptarea unor eventuale clarificări din partea autorităților competente.