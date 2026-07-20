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Economie· 1 min citire

Programul Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Ce documente sunt necesare și ce sume poți primi

Programul Rabla Auto 2026

Programul Rabla Auto 2026

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 07:59

Persoanele fizice se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2026 începând de luni, 20 iulie, prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Pentru această sesiune a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei, iar valoarea maximă a ecotichetului ajunge la 18.500 de lei.

Cum te înscrii în Programul Rabla Auto 2026

Înscrierea se face exclusiv online, pe platforma AFM. Solicitanții trebuie să încarce următoarele documente:

  • cererea de finanțare, completată și încărcată nesemnată;

  • actul de identitate valabil;

  • certificatul de atestare fiscală pentru bugetul de stat (emis cu cel mult 90 de zile înainte de înscriere);

  • certificatul de atestare fiscală privind taxele și impozitele locale (emis cu cel mult 30 de zile înainte).

O persoană poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul aceleiași sesiuni, câte unul pentru fiecare autovehicul nou.

Ce valoare au ecotichetele

AFM acordă următoarele sume:

Pentru mașini electrice și hibride

  • 18.500 lei pentru un autoturism 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

  • 15.000 lei pentru un autoturism plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

  • 12.000 lei pentru un autoturism hibrid.

Pentru mașini cu motor termic

  • 10.000 lei pentru un autoturism nou cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

AFM promite un proces de înscriere transparent

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat și un material video cu pașii necesari pentru înscriere. Potrivit președintelui AFM, Florin Bănică, scopul este ca procesul să fie cât mai simplu și transparent, astfel încât solicitanții să poată parcurge corect toate etapele programului.

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