Procurorii au explicat modul de operare a lui Laurențiu Baranga: Prejudiciul reclamat până în prezent este de peste 640.000 de lei

Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

Prin ordonanta din ziua de 10.10.2020 procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui inculpat pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:

– o infractiune continua de inselaciune, prev. de art.244 alin.2 din C.pen., constand in aceea ca ar fi indus si mentinut in eroare o institutie de invatamant superior, cu ocazia incheierii contractului individual de munca pentru functia de conferentiar universitar, modificat succesiv printr-un numar de 18 acte aditionale (din 2012 pana in 2020), prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si ulterior desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, actele aditionale producand efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 608.000 lei, reprezentand contravaloarea veniturilor salariale incasate pe durata valabilitatii contractului individual de munca;

– o infractiune continua de inselaciune, prev. de art.244 alin.2 din C.pen. constand in aceea ca ar fi indus si mentinut in eroare o institutie de invatamant superior, cu ocazia incheierii contractului individual de munca pentru functia de profesor universitar, prin completarea Fisei de indeplinire a standardelor universitare cu mentiuni care atesta in mod nereal absolvirea de studii universitare de licenta si doctorat, in conditiile in care actele de studii au fost desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 36.146 lei, reprezentand cuantumul total al drepturilor banesti primite.

La data de 11.10.2020, procurorii au propus Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti arestarea preventiva a inculpatului.

Instanta de judecata a dispus masura arestului la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 11.10.2020 si pana la data de 9.11.2020.

Raportat la actele procedurale efectuate in cauza, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare.

Precizam ca aceste activitati nu pot, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Judecatoria Sectorului 5 a respins, duminica, cererea procurorilor de la Parchetul General de arestare preventiva a lui Laurentiu Baranga, fost presedinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, si a dispus ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de inselaciune, fiind suspectat ca si-a falsificat diploma de Bacalaureat.

Potrivit deciziei instantei, pe timpul cand se afla in arest la domiciliu, Laurentiu Baranga nu are voie sa-si paraseasca locuinta fara permisiunea organelor judiciare si nu are voie sa ia legatura cu reprezentantii Universitatii Valahia din Targoviste si Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara – Bucuresti.

Decizia nu este definitiva si poate fi contestata.

Laurentiu Baranga a fost retinut sambata, dupa ce politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, au efectuat o perchezitie la domiciliul sau din municipiul Ramnicu Valcea.

„Persoana in cauza este cercetata pentru inducerea si mentinerea in eroare a mai multor institutii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente. Facem precizarea ca, in baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetata a ocupat o functie importanta in cadrul unei institutii publice, activeaza in cadrul unor institutii de invatamant superior, iar in prezent detine o functie publica de rang inalt”, sustine Politia Romana.

Prejudiciul reclamat pana in prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de Baranga de la mai multi angajatori.