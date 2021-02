Soferul a fost oprit de un echipaj de politie rutiera pe raza municipiului Aiud, pe data de 29 august 2020, la ora 07.00. I-a fost pus aparatul etilotest care a aratat o valoare de 0,03 mg/1. Desi i-a spus agentului constatator ca nu a consumat bauturi alcoolice, soferul s-a ales cu o amenda de 1.305 lei si cu suspendarea permisului pe o perioada de trei luni.

"A relatat ca a fost cazat la o pensiune din Aiud in seara zilei de 28.08.2020, in contextul in care este membru al Asociatiei de Vanatoare si Pescuit Sportiv (...) si in dimineata zilei de 29.08.2020 se indrepta pentru efectuarea activitatilor specifice. A subliniat ca nu a consumat deloc bauturi alcoolice si posibil concentratia de alcool depistata de aparatul etilotest sa fi fost determinata de un concurs de imprejurari, respectiv de faptul ca in seara zilei de 28.09.2020, a consumat fructe, care posibil prin fermentatie sa fi determinat rezultatul indicat de etilotest", se precizeaza in hotararea Judecatoriei Aiud.

Soferul a mai sustinut ca este medic anestezist si obisnuieste sa foloseasca dezinfectantul pe baza de alcool, pe care l-a si utilizat si inainte sa ia contact cu dispozitivul de masurare a alcoolemiei.

"Exista o disproportie vadita intre gravitatea sanctiunii si gradul de pericol social in concret al faptei contraventionale, fata de concentratia de alcool indicata", a completat petentul. Magistratul de la Judecatoria Aiud nu i-a dat dreptate acestuia, scrie ziare.com. "Chiar daca sustine ca nu a consumat alcool, acesta nu a solicitat recoltare de probe de sange, astfel ca si-a asumat rezultatul aparatului etilotest, cuprins in testul care este semnat de catre acesta, fara a avea comentarii de facut.

Mai mult, in cuprinsul procesului verbal de contraventie este mentionat faptul ca a consumat bauturi alcoolice in ultimele 24 de ore, mentiune care vine in contradictie cu apararile formulate prin plangerea contraventionala formulata. Tocmai prin prisma profesiei sale, petentul avea posibilitatea si cunostintele necesare pentru a solicita recoltarea de probe de sange in vederea probarii apararilor sale", se sustine in motivarea hotararii.