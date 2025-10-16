Este vorba despre două capace frigorifice pentru sicrie, folosite la conservarea trupurilor pe parcursul priveghiurilor.

Achiziție neașteptată la primăria Neamț

Capacele sunt de obicei aduse de casele de pompe funebre la cererea familiilor îndoliate, nu de primării.

Totuși, și mai suspicios este că obiectele au fost cumpărate de la o firmă înființată cu doar un an în urmă, care are un singur angajat și al cărei obiect de activitate este „comerțul cu amănuntul al produselor alimentare”.

Capacele pentru sicrie nu sunt prima achiziție scandaloasă făcută în cadrul primăriei Ceahlău.

Reprezentanții filialei partidului AUR din Neamț acuzau în vara acestui an că s-au făcut achiziții frauduloase în valoare de două milioane de lei.