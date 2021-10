Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Lucrarea este o premieră națională, spun autoritățile. În niciun oraș al țării nu s-a mai construit până acum o astfel de parcare sub un mare bulevard.

Așa arată parcarea de peste 700 de locuri din sectorul 3 al Capitalei. Construită pe două etaje, sub bulevardul Decebal, parcarea este o premieră pentru România, spune primarul Robert Negoiță.

"Este unică în România. Nicăieri nu mai există parcare sub bulevard. Sub un bulevard este plin de utilități. Aici am avut magistrale de apă, de gaz, termoficare", spune Robert Negoiță.

Lucrările au durat mai puțin de doi ani și au fost realizate în întregime de firmele Primăriei sectorului 3.

"Este o parcare pe două etaje, sub Bulevardul Decebal. Mai mult de jumătate de km lungime, cu o capacitate de peste 700 de locuri de parcare", mai spune Negoiță.

"Un etaj va fi parcare de reședință, cu tarifele ca oriunde în această zonă, cum stabilește consiliul. Iar un etaj va fi parcare de interes general și va fi cu prețuri convenabile pentru că ne dorim să fie folosită", mai spune Negoiță.

Pe lângă locurile de parcare, șoferii vor găsi aici spații de depozitare, o spălătorie auto și chiar o vulcanizare.