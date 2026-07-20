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Potop la Ploiești. Furtuna a înecat orașul în câteva minute, iar mai multe străzi au fost acoperite de apă - VIDEO
Potop la Ploiești.
Ploaia torențială care s-a abătut asupra municipiului Ploiești a provocat probleme serioase în mai multe cartiere, după ce sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantității mari de apă căzute într-un interval scurt de timp. Mai multe artere importante au fost inundate, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.
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