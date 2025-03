'În urma apariției în spațiul public a unei filmări, în care este surprins conducătorul unui autovehicul, care ar încălca mai multe reguli de circulație, în timp ce se deplasează pe drumurile publice, facem următoarea precizare: Polițiștii Brigăzii Rutiere au inițiat procedura de identificare a conducătorului autovehiculului și fac verificări, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor ce se impun. Până la acest moment, au fost înregistrate două petiții la Brigada Rutieră', se arată într-un comunicat transmis Agerpres.



Influencerul a postat pe rețeaua X un videoclip, în care conduce cu viteză foarte mare prin oraș, însoțit de următorul text: 'Andrew Tate este singurul bărbat care a condus vreodată un Koengsigg Jesko de 5M în România'.

Andrew Tate is the only man to ever drive a 5M Koengsigg Jesko in Romania😭🔥 pic.twitter.com/ZJbFUk6Fca