Cei mici erau aduși de părinți la munte, dar cum nu au mai avut parte de vacanță din cauza pandemiei, nici părinții nu au mai avut cum să vină. Asta a dus la multe pierderi turismului autohton, care și așa era încercat cu greu de restricții.

„Sunt scăderi undeva de 70% a traficului de turiști comparativ cu aceeasi perioadă a anului trecut. Vorbim de zeci de mii de turiști. Scăderea la tabere este și mai mare, se duce peste 80% scăderea numărului de copii”, a precizat Iancu Șerbănescu, președinte al Asociația Transportatorilor pe Cablu din România.

Mai mult de atât, specialiștii susțin că sâmbăta și duminica devin supraaglomerate la munte tocmai pentru că familiile își mai permit să vină la zăpadă doar la sfârșit de săptămână.

Prin petiția Asociației Transportatorilor pe Cablu, reprezentanții turismului montan cer două săptămâni de vacanță pentru elevi în luna februarie.

„Noi am făcut mai multe solicitări încă din luna august a acestui an. Din păcate, nu am primit niciun răspuns”, a mai precizat Iancu Șerbănescu, președinte al Asociația Transportatorilor pe Cablu din România.

Petiția de reintroducere a vacanței de iarnă a strâns peste 2.000 de semnături doar în prima zi.