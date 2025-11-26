Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), procurorii de la Serviciul Teritorial Piteşti, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, au pus în aplicare, miercuri, un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor, într-un dosar care vizează pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale şi şantaj.

”Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada iulie - septembrie 2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, un suspect a determinat, în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (9 ani), să manifeste comportamente sexuale pe care le-a filmat şi stocat în telefonul mobil personal. Folosind acelaşi sistem informatic, suspectul a produs şi i-a trimis victimei mai multe fotografii, în care îşi expune zonele intime”, au transmis, miercuri, reprezentanții DIICOT.

Potrivit sursei citate, el i-a cerut copilei să-i trimită şi alte materiale de acelaşi fel şi să se întâlnească pentru a întreţine acte şi raporturi sexuale. Întrucât victima a refuzat, bărbatul a ameninţat-o că va distribui online materialele pornografice pe care le deţinea.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Piteşti.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi jandarmilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bihor.