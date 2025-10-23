Procurorii DNA anchetează o serie de potențiale fapte de corupție legate de conducerea DSP Brașov, inclusiv luare și dare de mită. Alte acuzații s-ar referi la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.

Cele 18 percheziții se desfășoară și la domiciliul unor persoane fizice, societăți comerciale de pe raza județului Brașov, DSP Brașov, și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, dar și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Directorul Direcției de Sănătate Publică Brașov, Ofelia Ancuța Blănaru, este bănuită că ar fi primit mai multe foloase din partea mai multor societăți în schimbul acceptării simulării unor programe de instruire în domeniul sănătății publice.

Mai mult, directoarea și-ar fi anunțat înainte controalele pe care urma să le facă în anumite spitale, dând indicații unităților medicale cum să se pregătească pentru a respecta normele de sănătate publică.