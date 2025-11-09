La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și modulul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani.

Potrivit pompierilor, nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative.

"Echipajele au acționat rapid pentru identificarea și limitarea focarului. În urma intervenției, s-a constatat că incendiul a afectat aproximativ un metru liniar de conductor electric, acesta fiind lichidat în scurt timp", a precizat ISU Vrancea.