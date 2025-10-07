”La data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 9:30, prin 112 a fost sesizată o ameninţare cu dispozitiv explozibil, pe o stradă din municipiul Arad. La faţa locului, echipajul de ordine publică a găsit un telefon mobil, şi, ulterior, un bărbat. A fost solicitat un echipaj de ambulanţă şi bărbatul a fost identificat. Acesta are 38 de ani, din Arad, cunoscut cu afecţiuni psihice”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad.

În urma controlului corporal, au fost găsite mai multe obiecte, dar şi bunuri electronice, pentru analizarea cărora au fost solicitaţi specialişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI). Totodată, a fost constituită o echipă de cercetare complexă, sub coordonarea Serviciului de Investigaţii Criminale, urmând a fi efectuate verificări pentru clarificarea stării de fapt şi luarea măsurilor care se vor impune.

