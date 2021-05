"Astăzi (vineri - N.R.), în jurul orei 12.00, într-un autobuz ce se afla în circulație în sectorul 5, un bărbat a afișat, la vedere, un cuțit, fără a amenința vreun călător anume. O persoană a apelat prin sistemul 112 și a sesizat situația. La fata locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 18 Poliție, dar și un echipaj al Serviciului Roman de Informații. Bărbatul, cetățean român, de 47 de ani, a fost imobilizat și condus la sediul subunității de poliție. Urmează a fi dispuse măsuri legale", a transmis Poliția Capitalei.

Incidentul a avut loc pe linia STB 117.

"În urma unui apel la 112, initiat la ora 12.28, Brigada Antiterorista din cadrul SRI a fost alertata ca un barbat ameninta cu un cutit calatorii intr-un autobuz care circula in sectorul 5 din Bucuresti. Echipa de interventie a ajuns la fata locului unde, in coordonare cu Politia, l-a imobilizat pe suspect in conditii de siguranta pentru ceilalti pasageri si participanti la trafic. Suspectul a fost predat Politiei, iar in acest moment se fac cercetari. Din primele verificari efectuate de SRI, suspectul nu este cunoscut pe profil terorist, iar pana in prezent nu exista elemente care sa lege incidentul de un posibil act terorist", a anunțat SRI, într-un comunicat.